Huawei Watch Fit 4 sarà ancora più premium: immagini e prezzi leak

Dopo il modello di punta Watch 5, le indiscrezioni hanno colpito anche Huawei Watch 4 Fit. L’evento di maggio dovrebbe vedere anche il ritorno dello smartwatch di fascia media, ma a questo giro si tratterebbe di un dispositivo ancora più premium (con caratteristiche di punta).

Huawei Watch Fit 4 colpito dai leak: ci sono immagini e dettagli sul prezzo in Europa, arriverà anche in versione Pro

Watch Fit 4 Pro e Watch Fit 4 – Crediti: Suomimobiili

Il base a quanto emerso, il nuovo indossabile avrebbe un look leggermente diverso rispetto all’attuale Huawei Watch Fit 3. Resta il design squadrato, così come la corona rotante ed il pulsante fisico; tuttavia il nuovo modello sembra presentare una sporgenza laterale. Inoltre pare che ci saranno due versioni: il modello base Huawei Watch Fit 4 e il fratello maggiore Pro.

A parte una differenza estetica minima, la versione Pro avrebbe dalla sua sia la funzione ECG che la misurazione della temperatura. Insomma la serie Watch Fit è diventata grande, con caratteristiche da top.

Tra le altre specifiche le indiscrezioni riferiscono di un ampio schermo AMOLED da 1,82″ di diagonale e del supporto alla ricarica wireless. Gli indossabili avrebbero microfono e speaker integrati per le chiamate Bluetooth ed un corpo resistente all’acqua fino a 5 ATM. Per l’autonomia si parla di circa 10 giorni ma non vengono rivelati altri dettagli.

Uno store online ha svelato anche i possibili prezzi in Europa: Huawei Watch Fit 4 dovrebbe costare 169€ mentre la versione maggiore Pro costerebbe 279€. Come al solito è bene prendere tutto con estrema cautela, dato che non si tratta di dettagli ufficiali.

La presentazione dei nuovi indossabili dovrebbe avvenire il 15 maggio, insieme a Huawei Watch 5. Anche lo smartwatch di punta è stato colpito dai leak, con tanto di immagini e dettagli sui prezzi.