Huawei Watch 5, immagini e prezzi in Europa: al via i primi leak

Il prossimo 15 maggio si terrà l’evento di lancio di Huawei Watch 5, il nuovo indossabile premium della compagnia. Dopo un periodo iniziale di calma è arrivato il momento di dare il via alle indiscrezioni e fin da subito si entra nel vivo: le immagini leak mostrano il design del dispositivo ma ci sono anche dettagli sul possibile prezzo in Europa.

Prime indiscrezioni su Huawei Watch 5: ecco immagini e prezzo in Europa

Watch 4 – Crediti: Huawei

Il design di Huawei Watch 5 non sembra cambiare molto rispetto alla generazione attuale: le immagini trapelate mostrano un dispositivo con uno schermo rotondo e cornici ottimizzate, un pulsante fisico ed una corona rotante posizionati di lato e cinturini di vari materiali (silicone, acciaio e tessuto).

Tuttavia c’è una grande differenza: una sorta di terzo pulsante o sensore, ma il suo funzionamento non è chiaro. Nei teaser ufficiali Huawei parla di uno smartwatch innovativo, quindi non è da escludere una nuova caratteristica. Le dimensioni delle schermo non sono ancora state svelate ma l’indossabile dovrebbe essere disponibile nelle versioni da 42 mm e da 46 mm.

Mancano i dettagli delle specifiche, ma un noto insider ha svelato i presunti prezzi in Europa. Huawei Watch 5 dovrebbe arrivare alle nostre latitudini ad un prezzo di partenza di 499€, con varianti da 549€ e da 649€.