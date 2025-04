Huawei Watch 5 sarà uno smartwatch innovativo: data d’uscita e novità

Tramite un breve video ufficiale il colosso tecnologico cinese ha annunciato un evento per maggio. Probabilmente si tratta della data di presentazione di Huawei Watch 5, il prossimo indossabile top di gamma. L’azienda parla di un prodotto innovativo, ma quali saranno le novità?

Huawei Watch 5: ufficiale la data di presentazione

Watch 4 Series – Crediti: Huawei

Il video pubblicato da Huawei lascia poco spazio ai dubbi: l’evento del 15 maggio avrà luogo a Berlino e sarà dedicato ad uno o più smartwatch. Il candidato papabile è Huawei Watch 5 ma non è dato di sapere se sarà solo oppure in compagnia del fratello maggiore Pro. L’attuale generazione è composta da Huawei Watch 4 e 4 Pro, lanciati nel 2023 e seguiti da Watch GT 5 e GT 5 Pro nel 2024.

La clip permette di dare un primo sguardo al design dell’indossabile, ma il look definitivo non è stato svelato. L’orologio ha una display circolare e presenta una corona rotante ed un pulsante fisico, entrambi posizionati pungo il bordo destro.

Non c’è altro ma secondo gli insider cinesi si tratterebbe del primo wearable dotato di HarmonyOS Next, il software di Huawei slegato da Android e basato su un kernel proprietario. Il primo smartphone con questa novità è stato Huawei Pura X, lanciato in Cina a marzo.

Oltre a Watch 5 e 5 Pro dovrebbero arrivare anche un nuovo Huawei Watch Fit ed un paio di auricolari true wireless, ma anche in questo caso mancano dettagli ufficiali.