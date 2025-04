Huawei Pura 80 Ultra potrebbe avere una fotocamera retrattile migliorata

Il colosso tech cinese ha presentato la sua ultima novità pieghevole (Huawei Pura X) ma per la serie regolare non ci sono ancora certezze, ma solo indiscrezioni. In queste ore è spuntato un brevetto che potrebbe indicare una nuova caratteristica di Huawei Pura 80 Ultra: il super flagship avrà di nuovo dalla sua una fotocamera retrattile?

Huawei Pura 80 Ultra potrebbe avere una teleobiettivo periscopico retrattile: cos’è e come funziona

Crediti: 91mobiles

I progressi nel campo della fotografia mobile hanno portato all’introduzione di varie novità, alcune divenute ormai fondamentali ed altre di nicchia. La fotocamera retrattile appartiene alla seconda categoria: attualmente ci sono solo due smartphone con questo comparto (Huawei Pura 70 Ultra e Tecno Phantom X2 Pro) mentre altri brand come Xiaomi e OPPO si sono limitati ad annunciare la novità, ma senza lanciarla a bordo di nessun dispositivo.

Nel caso di Huawei la fotocamera retrattile è il sensore principale da 1″: viste le dimensioni il meccanismo consente di avere un vantaggio in termini di spessore. Il modello Tecno monta il sistema retrattile a bordo del teleobiettivo, per migliorare la resa quando si attiva lo zoom.

E il nuovo brevetto di Huawei? Si tratta ancora una volta di una fotocamera retrattile ma per un dispositivo caratterizzato da uno spessore sottile. Inoltre ci sarebbe anche un’altra novità: in questo caso il meccanismo riguarderebbe un teleobiettivo periscopico. Ciò vuol dire che lo zoom del telefono verrebbe potenziato ulteriormente, senza andare ad impattare sulle dimensioni.

É chiaro l’interesse dell’azienda cinese verso questa funzionalità: probabilmente la ritroveremo anche a bordo del prossimo top di gamma della famiglia Pura. Huawei Pura 80 Ultra è il candidato perfetto, ma resta da vedere quale sarà la scelta del colosso tech asiatico. Intanto si vocifera di una fotocamera totalmente fatta in casa: il prossimo modello Ultra potrebbe avere un sistema sviluppato in toto da Huawei.