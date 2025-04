Huawei pronta a sfidare NVIDIA: in arrivo nuovi chip per l’AI

Tra i grandi vincitori del boom delle intelligenze artificiali ci sono sicuramente i produttori di hardware dedicato, uno tra tutti sicuramente NVIDIA. In pochi mesi, infatti, il produttore statunitense è diventato il leader del settore, creando una vera e propria dipendenza per chi necessità di hardware performante per alimentare modelli e chatbot. C’è chi, però, ha deciso di provare ad offrire un po’ di sana competizione, come HUAWEI, che sta già lavorando ai suoi chip per l’AI.

Huawei prepara il nuovo chip 910D per competere con NVIDIA H100

Crediti: Canva

Complice anche la guerra commerciale che si è scatenata a suon di dazi e divieti tra gli Stati Uniti e il resto del mondo, le compagnie cinesi stanno provando ad allentare la dipendenza dall’hardware di NVIDIA sviluppando delle soluzione proprietarie. La più avvantaggiata sembra essere proprio HUAWEI, che si sta preparando ad una maggiore diffusione dei chip 910B e 910C in tutto il mondo, con un nuovo chip ancora più potente in arrivo.

Il modello 910D, infatti, mira a superare le prestazioni di NVIDIA H100, uno dei chip leader del settore lanciato nel 2022. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, i primi test sarebbero andati a buon fine, anche se il nuovo processore dedicato all’intelligenza artificiale risulterebbe meno efficiente dal lato energetico rispetto alla soluzione proposta dalla compagnia statunitense.

