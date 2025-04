Honor Power: che cosa sappiamo del primo Battery Phone del brand

La prossima settimana la casa cinese presenterà in Cina il primo smartphone di una nuova serie. Honor Power avrà a bordo una batteria extra-large e strizzerà l’occhio agli utenti in cerca di un telefono resistente: facciamo il punto della situazione e andiamo a scoprire le ultime novità.

Honor Power: tanta batteria, un corpo resistente e specifiche da mid-range

Per prima cosa ci sono ancora dei dubbi: lo smartphone dovrebbe chiamarsi Honor Power ma al momento non sappiamo se questo sia il nome completo. Inoltre è di certo il primo di una serie inedita, ma resta da vedere se arriveranno altri modelli. Il design non è stato svelato eppure i teaser anticipano il profilo e parte del modulo fotografico. Nonostante si tratti di un dispositivo resistente e dalla batteria super avremo comunque uno spessore contenuto.

La parte frontale è occupata da uno schermo con un foro a pillola, con all’interno una singola selfie camera. I teaser mostrano un dettaglio che lascia pensare alla presenza della comunicazione satellitare. Come anticipato in varie occasioni si tratterà di un Battery Phone con un’unità al silicio-carbonio da 7.800 mah o 8.000 mAh, pare con il supporto alla ricarica da 80W.

Un insider cinese ha rilevato il chipset: Honor Power sarebbe mosso dallo Snapdragon 7 Gen 3, SoC non proprio recente. Lanciato a novembre 2023, è realizzato a 4 nm da TSMC e monta un core principale Cortex-A715 fino a 2,63 GHz. Il lancio è atteso per il 15 aprile (in Cina): sicuramente non mancheranno anticipazioni, quindi aggiorneremo questo articolo non appena ci saranno altri dettagli.