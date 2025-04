Honor Power sarà il Battery Phone per gli amanti dell’avventura: c’è una data

Dopo le prime anticipazioni e le indiscrezioni, la casa cinese ha confermato la data di presentazione di Honor Power: ecco cosa sappiamo su questo particolare dispositivo in arrivo ad aprile, che segna l’ingresso del brand in un nuovo segmento del settore mobile.

Honor Power: ufficiale la data di presentazione

Crediti: Honor

La data di presentazione di Honor Power è fissata per il 15 aprile: al momento l’azienda ha confermato il nome della serie, ma non sappiamo precisamente come si chiamerà il nuovo smartphone. Inoltre arrivano altri dettagli, anche se per ora si continua a mantenere un certo riserbo: è visibile il profilo del device, che sembra avere un “formato tradizionale” ed un ampio schermo con un punch hole a pillola (ma, probabilmente con una singola selfie camera).

Abbiamo sottolineato il formato per un motivo: il teaser fa riferimento ad un telefono per l’outdoor, quindi la prima cosa che viene in mente è un Rugged Phone (ossia uno smartphone robusto caratterizzato da un corpo resistente ma ingombrante). Tuttavia dovrebbe trattarsi di un telefono classico: a questo punto è probabile che ci sarà sia l’impermeabilità (magari IP68) e un qualche tipo di certificazione come quella MIL-STD-810H (ossia di grado militare, indica la resistenza a certe condizioni estreme). In realtà da alcune certificazioni è emersa la presenza della connettività satellitare, quindi forse il riferimento all’outdoor riguarda questa funzione.

Se il design è ancora incerto, è invece sicura la sua natura da Battery Phone: Honor Power avrà a bordo un’unità capiente, inizialmente si vociferava di 8.000 mAh tondi ma pare che si tratterà invece di una batteria da 7.800 mAh (quindi di poco inferiore). Tra le altre caratteristiche ci sarebbe il supporto alla ricarica da 80W.

