Non ci sarà un Honor Magic V4 e il motivo non stupisce

Se siete appassionati di tecnologia e smartphone cinesi, forse potete intuire il motivo per cui Honor Magic V4 non arriverà. Come da tradizione quando c’è il numero 4 di mezzo, l’azienda asiatica salterà una generazione e la ragione è legata alla cultura cinese.

Honor salterà Magic V4 per passare direttamente alla generazione successiva: ecco perché

Magic V3 – Crediti: Honor

Nelle scorse settimane si è parlato in varie occasioni di Honor Magic V4, con tanto di panoramica delle presunte specifiche. Tuttavia ora un’indiscrezione dalla Cina corregge il tiro: l’azienda salterà una generazione e lancerà direttamente Honor Magic V5. In realtà non si tratta di nulla di nuovo ed è capitato anche in altre occasioni e con altri marchi. In Cina il 4 viene considerato come un numero sfortunato e il motivo è legato alla pronuncia di quest’ultimo in lingua cinese (che suona anche come “morte”); da qui è nata una vera e propria tetrafobia e per questo i vari brand hanno spesso la tendenza a saltare una serie di dispositivi quando questa arriva al numero 4.

Insomma, il debutto del nuovo top di gamma pieghevole sarebbe al sicuro e cambierebbe soltanto il nome. Per quanto riguarda il lancio si guarda al mese di giugno, insieme al modello a conchiglia Magic V Flip 2. Il principale rivale di Magic V5 è OPPO Find N5, attualmente il pieghevole più sottile e leggero al mondo: anche il rivale di OPPO ha saltato una generazione per lo stesso motivo, passando da N3 a N5.

Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso – sotto i 9 mm (chiuso)

Certificazione IPX8

Display esterno OLED LTPO a 10 bit da 6,45″ Full HD+ (2.376 x 1.060 pixel), refresh rate a 120 Hz, fino a 5.000 nit, PWM Dimming a 4.320 Hz

a 10 bit da (2.376 x 1.060 pixel), refresh rate a 120 Hz, fino a 5.000 nit, PWM Dimming a 4.320 Hz Display interno OLED LTPO a 10 bit da 8″ 2K+ (2.344 x 2.156 pixel), refresh rate a 120 Hz, fino a 5.000 nit, PWM Dimming a 4.320 Hz

a 10 bit da (2.344 x 2.156 pixel), refresh rate a 120 Hz, fino a 5.000 nit, PWM Dimming a 4.320 Hz Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite ( SM8750-3-AB ) a 3 nm TSMC

( ) a 3 nm TSMC CPU a 7 core 2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L 5 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M

GPU Adreno 830

fino a 16 GB di RAM LPDDR5X

fino a 1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

Batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida e wireless

da con ricarica rapida e Fotocamera da 50 + ? + 200 MP f/??? con OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3X

f/??? con OIS, ultra-grandangolare e con zoom ottico 3X Selfie camera /

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 3.1 Gen 1, sensore IR

Android 15 sotto forma di MagicOS 9

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le