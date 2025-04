Honor Magic 8 Pro avrà una fotocamera migliore, ma niente stravolgimenti in vista

Le novità in arrivo per Honor sono già tante ma ora ci si mettono anche le indiscrezioni sul prossimo top di gamma della serie Magic. Mancano ancora parecchi mesi all’uscita di Honor Magic 8 Pro, eppure iniziano già a spuntare i primi dettagli: a questo giro tocca al comparto fotografico, che non sembra subire cambiamenti tecnici eppure ci saranno dei miglioramenti.

Primi dettagli leak sulla fotocamera di Honor Magic 8 Pro: c’è poco da migliorare lato hardware, si punterà su altro

Al momento i dettagli sono ancora scarni e non ci sono immagini, né specifiche approfondite. Honor Magic 8 Pro sarà mosso dallo Snapdragon 8 Elite 2, il prossimo chipset di punta realizzato da Qualcomm; pare che quest’anno il SoC verrà presentato a settembre, quindi il top di gamma Honor potrebbe vedere la luce in quel periodo.

Aspettando di saperne di più l’insider cinese Digital Chat Station svela il comparto fotografico: non sarebbero previste novità lato hardware, ma ci sarebbe ancora una volta una tripla fotocamera da 50 + 50 + 200 MP con un ultra-wide ed un teleobiettivo periscopico.

Sulla carta si tratterebbe della stessa configurazione di Honor Magic 7 Pro, addirittura con il medesimo sensore principale da 1/1,3″. Non sappiamo precisamente se la parte hardware resterà invariata ma una cosa è certa: ci saranno migliorie lato software e ottimizzazioni, con una messa a fuoco più rapida, una gamma dinamica migliorata e un impatto minore in termini di consumi.

Non è da escludere l’introduzione di un sensore da 1″ proprietario, anche se leak precedenti riportano che questo modulo dovrebbe debuttare a bordo di Honor Magic 8 RSR, ossia la versione speciale di lusso Porsche Design.

Per quanto riguarda le altre novità del brand asiatico, dopo il debutto di Honor 400 Lite siamo in attesa del lancio di Honor 400 e 400 Pro. Non mancheranno aggiunte alla serie foldable con Magic V5 e Magic V Flip 2 mentre per quanto riguarda Honor Magic 8 Pro bisognerà attendere ancora molto. Come per il predecessore, è probabile che il flagship sarà annunciato in Cina a settembre/ottobre per poi arrivare da noi a gennaio 2026.