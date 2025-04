Android 16 Beta arriva su HONOR Magic 7 Pro: download e installazione

Con l’arrivo di Android 16 Beta 4 per i dispositivi Pixel, Google ha annunciato la lista ufficiale dei produttori partner che offriranno agli utenti la possibilità di testare in anteprima il nuovo sistema operativo del robottino verde. Tra questi c’è anche HONOR, che propone agli utenti la possibilità di provare una versione Beta di Android 16 grazie al nuovo Developer Preview Program.

Prova subito Android 16 su HONOR Magic 7 Pro con il nuovo Developer Preview Program

Crediti: Honor

Come accaduto per altri produttori, anche HONOR sembra aver deciso di saltare la Beta 1, proponendo agli utenti direttamente Android 16 Beta 2. A testare il nuovo sistema operativo, però, potranno essere (per il momento) soltanto gli utenti che posseggono un nuovo HONOR Magic 7 Pro. L’installazione della nuova beta non comporterà una perdita di dati, ma è sempre consigliato effettuare un backup.

Come installare Android 16 Beta 2 su HONOR Magic 7 Pro

L’installazione di Android 16 Beta 2 su HONOR Magic 7 Pro è molto semplice, grazie allo script in Python messo a disposizione dagli sviluppatori che si occuperà di eseguire il processo senza che l’utente debba avere a che fare con il terminale ADB. Tuttavia, è comunque richiesto il download di alcuni strumenti fondamentali.

Abilitate la Developer Mode su HONOR Magic 7 Pro facendo tap 7 volte sul numero della build in “Impostazioni > Informazioni sul telefono” Sul vostro PC, scaricate ed installate ADB, Python e Honor Suite Android Debug Bridge (ADB)

Python

Honor Suite Scaricate Android 16 Beta 2 per HONOR Magic 7 Pro Estraete il file zip appena scaricato in una cartella Eseguite il file “python dsu_tool_for_win.py“ Attendete il completamento dell’operazione Effettuate il riavvio del dispositivo per avviare Android 16 Beta 2

Se questa versione del sistema operativo non dovesse essere di vostro gradimento, potrete effettuare il ripristino facendo tap sull’opzione “Rollback” che apparirà nel pannello delle notifiche.

