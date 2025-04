Honor 400 e 400 Pro senza segreti: immagini e specifiche leak

L’uscita di Honor 400 Lite ha rappresentato un’anteprima della serie, ma ora è tempo di guardare ai modelli principali. Honor 400 e 400 Pro sono finiti sotto i riflettori a causa di un enorme leak che anticipa quasi tutto. Facciamo il punto della situazione e andiamo a scoprire cosa è trapelato su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita.

Honor 400 e 400 Pro: tutto quello che sappiamo finora sui nuovi modelli della serie | Leak

Design e display

Il nuovo design della serie Honor 400 si ispira a quello della precedente generazione, con un modulo fotografico asimmetrico. Comunque, rispetto a Honor 300 e 300 Pro il look sembra più raffinato e molto meno appariscente. Tra i cambiamenti più visibili troviamo uno schermo leggermente più piccolo per il modello base e l’addio ai bordi curvi.

I trend attuali puntano a dispositivi compatti e con schermi Flat e sotto questo aspetto Honor 400 non fa una piega. In base a quanto emerso il display passerebbe da 6,7″ ad un’unità piatta da 6,55″ mentre il fratello maggiore opterebbe per un pannello con micro-curvature su quattro lati, passando da 6,78″ a 6.7″ (quindi una differenza minima).

Entrambi i dispositivi offrirebbero un refresh rate fino a 120 Hz e una luminosità di picco di 5.000 nit; presente all’appello un lettore d’impronte sotto il display, di tipo ottico. Honor 400 sarebbe certificato IP65 mentre 400 Pro sarebbe completamente impermeabile (IP68/IP69).

Specifiche tecniche e fotocamera

Le specifiche tecniche dei nuovi modelli non dovrebbero cambiare rispetto alla generazione precedente. Honor 400 adotterebbe ancora una volta lo Snapdragon 7 Gen 3 mentre il fratello maggiore 400 Pro sarebbe equipaggiato con lo Snapdragon 8 Gen 3, ex chipset di punta di Qualcomm. Per entrambi ci sarebbero batterie al silicio-carbonio da 5.300 mAh, rispettivamente con ricarica rapida da 66W e da 100W.

Lato software non può mancare Android 15, sotto forma di MagicOS 9: ci saranno funzionalità basate su AI e Cerchia e Cerca di Google. Il comparto fotografico migliorerebbe con l’introduzione di un sensore principale da 200 MP (con OIS). Il modello base avrebbe dalla sua una dual camera da 200 + 12 MP, con un ultra-grandangolare; Honor 400 Pro salirebbe di livello con l’aggiunta di un teleobiettivo da 50 MP.

Honor 400 – Scheda tecnica presunta

dimensioni e peso – 7,3 mm per 184 grammi

certificazione IP65

display AMOLED Flat da 6,55″ 1.5K (2.664 x 1.200 pixel) con refresh rate a 120 Hz, luminosità fino a 5.000 nit

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 2,63 GHz Cortex-A715 3 x 2,4 GHz Cortex-A715 4 x 1,8 GHz Cortex-A510

GPU Adreno 720

RAM LPDDR5

storage UFS 3.1 non espandibile

batteria da 5.300 mAh con ricarica da 66W

fotocamera da 200 + 12 MP (f/?) con OIS e ultra-grandangolare

selfie camera da 50 MP (f/?)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Speaker stereo, USB-C, sensore IR

Android 15 con MagicOS 9

Honor 400 Pro – Scheda tecnica presunta

dimensioni e peso – 8,1 mm per 205 grammi

certificazione IP68/IP69

display AMOLED Micro-Quad Curved da 6,7″ 1.5K (2.700 x 1.224 pixel) con refresh rate a 120 Hz, luminosità fino a 5.000 nit

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,3 GHz Cortex-X4 2 x 3,2 GHz Cortex-A720 2 x 3,0 GHz Cortex-A720 3 x 2,3 GHz Cortex-A520

GPU Adreno 750

RAM LPDDR5X

storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 5.300 mAh con ricarica da 100W

fotocamera da 200 + 50 + 12 MP (f/?) con OIS, teleobiettivo con OIS e zoom ottico 3X, ultra-grandangolare

selfie camera doppia da 50 + 2 MP (f/?)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Speaker stereo, USB-C, sensore IR

Android 15 con MagicOS 9

Honor 400 Ultra

La serie 300 vanta anche un terzo modello: Honor 300 Ultra si presenta come una versione migliorata del fratello minore Pro, per i più esigenti. Al momento i leak non parlano di Honor 400 Ultra e non sappiamo se farà parte della gamma. Comunque possiamo ipotizzare sulle sue possibili aggiunte:

un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni (sotto il display);

una versione personalizzata dello Snapdragon 8 Gen 3 (come per Honor 300 Ultra) o un chipset più potente;

l’aggiunta di un teleobiettivo periscopico al posto di quello standard;

il supporto alla ricarica wireless;

una variante con comunicazione satellitare.

Quanto costa Honor 400 / 400 Pro – Prezzo e uscita

Nonostante la mole di indiscrezioni non ci sono dettagli sulla data di presentazione e sul prezzo di Honor 400 e 400 Pro. Comunque è molto probabile che il lancio sia previsto nel corso del mese di maggio, quindi restiamo in attesa di novità.