Honor 400 arriverà in Europa: lo svela un leak, insieme al prezzo

Tra gli smartphone più attesi c’è sicuramente Honor 400: il debutto è atteso in Cina insieme alla versione Pro ed ora arrivano novità anche per i mercati internazionali. Un leak rivela il possibile prezzo in Europa, quindi dopo aver saltato una generazione (la serie Honor 300 è stata presentata solo in patria) ecco che la gamma Number dovrebbe fare capolino anche alle nostre latitudini.

Dopo immagini e specifiche ora arrivano anche il prezzo in Europa di Honor 400

Honor 400 – Crediti: 91mobiles

Nel nostro approfondimento su Honor 400 e 400 Pro abbiamo raccolto tutti i dettagli leak sui nuovi modelli del brand ed ora arriva l’ennesima novità: il prezzo in Europa del modello base. Honor 400 dovrebbe costare 468,89€ nella versione da 8/512 GB e sarebbe disponibile nelle colorazioni nero, oro e argento.

Crediti: Thetechoutlook

Come al solito si tratta di informazioni da prendere con cautela, almeno fino all’uscita ufficiale. Al momento i nuovi telefoni della serie Number di Honor non hanno una data d’uscita: si guarda al mese di maggio (in Cina) ma mancano conferme.

Honor 400 dovrebbe offrire uno schermo piatto da 6,55″ ed avere a bordo lo Snapdragon 7 Gen 3 (o il prossimo 7 Gen 4, secondo alcuni); tra le altre caratteristiche non mancherebbero una fotocamera da 200 MP, la ricarica rapida da 66W e Android 15. Il fratello maggiore Pro farebbe affidamento sullo Snapdragon 8 Gen 3 ed avrebbe varie migliorie, come la ricarica da 100W e l’aggiunta di un teleobiettivo.