Honor 400 Lite ufficiale in Italia: sottile, resistente all’acqua e con il nuovo tasto Fotocamera AI

A sorpresa ecco fare capolino il primo smartphone della nuova gamma 400: il piccolo della serie è stato lanciato in Italia mentre siamo ancora in attesa di scoprire i segreti dei fratelli maggiori. Honor 400 Lite si presenta come una ghiotta anticipazione: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia.

Honor 400 Lite: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: Honor

Alla fine il leak di marzo si è rivelato veritiero: Honor 400 Lite funge da apripista per la serie ed arriva con un look completamente diverso rispetto al predecessore (Honor 200 Lite). Il design strizza l’occhio a Cupertino: c’è un modulo fotografico squadrato con i bordi arrotondati e si respira aria di iPhone, ma per fortuna l’elemento triangolare inserito all’interno dona uno stile tutto nuovo. La parte frontale ospita un punch hole a capsula, con al suo interno una singola selfie camera. Il dispositivo è dotato della certificazione IP64 ed introduce un nuovo tasto Fotocamera AI: basta un tocco per aprire l’app fotocamera e due per scattare una foto; inoltre tenendo premuto il pulsante si ottengono all’istante informazioni (basate su AI) sul soggetto inquadrato.

Crediti: Honor

Il nuovo Honor 400 Lite presenta uno stile elegante ed un corpo compatto, dallo spessore di 7,29 mm e 171 grammi di peso; il display è un’unità AMOLED da 6,7″ a 120 Hz e fino a 3.500 nit di luminosità di picco. È presente un lettore d’impronte digitali integrato sotto di esso mentre per quanto riguarda il cuore del mid-range, sotto la scocca batte un cuore MediaTek (Dimensity 7025). Tra le altre specifiche troviamo una batteria da 5.230 mAh (con ricarica da 35W) ed una fotocamera principale da 108 MP. Il software è l’ultima MagicOS 9, su base Android 15.

Il prezzo di Honor 400 Lite non è stato ancora svelato: il telefono non è ancora acquistabile tramite lo store ufficiale del brand, ma compare anche su Amazon a 299,9€ (da un rivenditore terzo). Restiamo in attesa di novità e non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo approfondimento con tutti i dettagli. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Honor 400 Lite – Scheda tecnica

Dimensioni e peso – 161 x 74,55 x 7,29 mm per 171 grammi

Certificazione IP64

Display AMOLED Flat da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz, profondità colore a 8 bit, PWM a 3.840 Hz e fino a 3.500 nit di luminosità

Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7025 a 6 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 2,5 GHz Cortex-A78 6 x 2,0 GHz Cortex-A55

GPU IMG BXM-8-256

8/12 GB di RAM LPDDR4X

256 GB di memoria UFS 2.2 espandibile via micro SD

Batteria da 5.230 mAh con ricarica rapida da 35W

Fotocamera da 108 + 5 MP (f/1.75-2.2) con grandangolo e profondità

Selfie camera 16 MP (f/2.45)

Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, USB-C 2.0, speaker stereo, tasto Fotocamera AI

Sistema operativo Android 15 con MagicOS 9.0

