Il tuo caffè come al bar, con le macchine professionali HiBREW (si parte da meno di 100€)

Tornano le offerte della settimana targate Geekmall, stavolta con tre occasioni dedicate agli amanti dell’espresso. Le macchine del caffè HiBREW sono in promozione con codice sconto e spedizione rapida dall’Europa (gratis), con prezzi a partire da meno di 100€. Preparati a portare il caffè del bar nella tua cucina, per un delizioso risveglio!

Geekmall lancia la promo dedicata alle macchine del caffè HiBREW

Crediti: HiBrew

La prima occasione di Geekmall è dedicata a HiBREW H11, in sconto a 93€: basta riscattare il coupon che trovate nel box in basso e non manca la spedizione gratis direttamente dall’Europa. Si tratta di una macchina del caffè semiautomatica dotata di una potenza di 1.450W e una pressione di 19 bar, adatta sia alle cialde che al caffè macinato. Inoltre la funzione acqua calda permette di preparare altre bevande calde come tè o tisane mentre la lancia vapore è l’ideale per gli amanti del cappuccino. Il design compatto e moderno si adatta facilmente a qualsiasi cucina (grazie allo spessore di soli 120 mm).

HiBREW H1B è un’altra soluzione a meno di 100€ e anche in questo caso siamo alle prese con un modello compatto (ma senza lancia). La macchina del caffè 6 in 1 ha una pressione di estrazione di 20 bar ed è compatibile con una maggiore varietà di caffè (macinato, cialde, capsule e non solo). La modalità freddo/caldo permette di preparare un caffè freddo perfetto in estate mentre la regolazione precisa delle temperatura è una manna dal cielo per i più esigenti.

Infine c’è il modello HiBREW H10A, in promozione a 165€: le dimensioni si fanno più ampie e anche l’aspetto generale è più simile ad una macchina del caffè da bar (con un corpo robusto in acciaio inox spazzolato). È presente un’ampia gamma di programmi ed è possibile impostare liberamente la temperatura; la lancia a vapore per la preparazione della schiuma di latte è facilmente rimovibile, per una pulizia rapida.

