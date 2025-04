Google lancia Wear OS 5.1: nuovo aggiornamento finalmente disponibile per tutti i Pixel Watch

A distanza di circa tre mesi dalla prima versione preview, Google ha lanciato oggi la versione finale di Wear OS 5.1 basata su Android 15. A ricevere l’aggiornamento, ovviamente, saranno prima i dispositivi Pixel Watch ed in seguito e produttori potranno adattare questa nuova versione per i loro smartwatch.

Wear OS 5.1 è finalmente basato su Android 15

Pixel Watch 2 – Crediti: Google

Wear OS 5.1 è disponibile da oggi in tutto il mondo su Pixel Watch, Pixel Watch 2 e Pixel Watch 3 (anche in versione LTE) con il numero di build BP1A.250305.019.W7. Le novità sono diverse, ma essendo l’aggiornamento in fase di rollout potrebbero non essere disponibili da subito sul vostro dispositivo. Di seguito il changelog completo.

Rilevamento della perdita di pulsazioni negli Stati Uniti (solo Pixel Watch 3)

Tracciamento del ciclo mestruale nell’app Fitbit

Miglioramento dei controlli multimediali

Miglioramento al conteggio dei passi

Attivazione/disattivazione automatica della modalità notte quando l’utenti si addormenta o si sveglia (Pixel Watch 2)

Il prossimo aggiornamento di Wear OS è atteso per il mese di giugno e, vista la possibile contemporaneità con il lancio di Android 16, non è escluso che la nuova versione possa anch’essa rappresentare un salto verso il nuovo OS.

Ultimo aggiornamento: 22 aprile

