Google TV punta sui canali gratis: in arrivo nuovi telecomandi con un pulsante speciale

Negli ultimi mesi Google ha arricchito l’offerta della piattaforma TV con una serie di canali gratis da poter guardare liberamente senza la necessità di collegare antenne o decoder, ma sfruttando semplicemente lo streaming integrato direttamente con il sistema operativo. La compagnia di Big G sembra puntare molto su questa nuova strategia, tanto da richiedere a tutti i produttori di aggiungere ai telecomandi delle loro set-top-box con Google TV un nuovo pulsante dedicato.

Tutti i telecomandi per Google TV dovranno avere il nuovo pulsante per i canali gratis

Crediti: Google

A partire da questo mese, tutte i nuovi set-top-box, tv stick e decoder con il sistema operativo Google TV dovranno integrare sui loro telecomandi il nuovo pulsante “Free TV” che porterà automaticamente alla selezione di canali gratuiti offerti dalla compagnia di Mountain View tramite l’app Google TV FreePlay. Attualmente il catalogo può vantare una selezione di oltre 150 canali gratis, tutti principalmente votati alle trasmissioni negli Stati Uniti.

Il servizio FreePlay, infatti, al momento è accessibile al 100% soltanto in pochi paesi (tutti a base anglofona), quindi la decisione di Google potrebbe far presagire un imminente espansione globale di FreePlay anche per altre lingue e paesi. Non ci resta quindi che sperare che questa nuova politica possa arricchire anche le Google TV europee, altrimenti ci ritroveremmo con un pulsante sul telecomando senza alcun tipo di funzione nel nostro paese.

