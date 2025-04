Google TV si aggiorna: il nuovo Home Panel finalmente in rollout per tutti

All’annuncio del nuovo TV Streamer 4K, il successore nonché naturale evoluzione dei Chromecast, Google ha annunciato una serie di novità per la propria piattaforma TV che grazie ad un nuovo aggiornamento sono disponibili da oggi per tutti. In particolar modo, la nuova versione dell’OS per il “piccolo schermo” introduce un nuovo pannello interamente dedicato alla gestione della casa smart, nonché una serie di funzionalità legate all’intelligenza artificiale di Gemini.

Google TV si aggiorna per l’arrivo del nuovo TV Streamer 4K

Grazie ad un nuovo aggiornamento per Google TV, i set-top-box come il nuovo Google TV Streamer 4K possono finalmente avere accesso al nuovo pannello per la casa smart, che permette di controllare completamente gli elementi domotici direttamente dallo schermo della televisione. Questa funzione è studiata appositamente per il nuovo dispositivo di Google dotato anche di supporto Matter, ma può essere sfruttato liberamente da qualsiasi Smart TV con Android TV OS o Google TV OS.

Come ogni aggiornamento che si rispetti, però, non può mancare l’intelligenza artificiale: la nuova versione di Google TV, infatti, integra maggiormente Gemini che adesso può fornire informazioni su film e serie tv, così come creare dei nuovi screensaver per la TV tramite indicazione testuale fornita dall’utente (proprio come accade per i classici chatbot).

Dalla pagina “Per te“, inoltre, è possibile avere accesso alla nuova sezione Sport dove l’utente può indicare la propria squadra del cuore per ottenere consigli personalizzati da YouTube e dalle altre app compatibili installate. Per gli utenti statunitensi, inoltre, Google Freeplay si arricchisce di nuovi canali gratuiti per la visione in streaming, salendo così a 150.

Dopo diversi mesi in fase di rollout a scaglioni, sembra finalmente che questo aggiornamento stia arrivando a tutti i possessori di Chromecast con Google TV e gli altri set-top-box con il medesimo sistema operativo sviluppato da Big G. Se non avete ancora attivo il nuovo Home Panel, quindi, potrebbe essere questione soltanto di pochi giorni.

Ultimo aggiornamento: 28 aprile

