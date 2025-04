Google Pixel 10 Pro Fold trapela in rete: le prime immagini lasciano l’amaro in bocca

Rinnovare ed innovare anno dopo anno può sicuramente non essere semplice, ma la linea Pixel Fold di Google potrebbe essere già arrivata ad uno stallo. In queste ore sono trapelate in rete le prime immagini render del nuovo Google Pixel 10 Pro Fold, che dovrebbe arrivare sui mercati internazionali nel corso dell’estate, con un design estremamente simile a quello del suo predecessore: vedere per credere.

Google Pixel 10 Pro Fold sarà identico al suo predecessore? Ecco i primi render

Dopo averci fatto conoscere in anteprima praticamente tutta la serie Pixel 10, il binomio Android Headlines e OnLeaks completa l’opera mostrando per la prima volta anche l’inedito Google Pixel 10 Pro Fold, che potrebbe essere quello più deludente sotto il punto di vista dell’estetica. Nei primi render, infatti, il pieghevole di Big G si mostra praticamente identico al suo predecessore, cosa che per qualcuno potrebbe non essere necessariamente un male, ma lascia comunque l’amaro in bocca a chi sperava in un po’ di innovazione.

Se il design sembra essere del tutto invariato, le dimensioni potrebbero essere leggermente differenti: con 155.2 x 150.4 x 5.3mm, il foldable di Google dovrebbe essere quanto meno più sottile della precedente generazione. Sotto il punto di vista dell’hardware non dovrebbero esserci sorprese: il dispositivo con tutta probabilità sarà alimentato dal nuovo Tensor G5, con 16 GB di RAM e tagli di memoria da 256 GB e 512 GB per lo spazio di archiviazione.

Il lancio, proprio come per la serie Pixel 10, sembrerebbe essere previsto per il mese di agosto e in quello che potrebbe diventare un “tradizionale” evento Made by Google estivo. Per il prezzo, inoltre, potrebbero esserci buone notizie: le prime indiscrezioni puntano a cifre più basse (seppur non specificate), mentre sarà interessante capire se lo smartphone pieghevole arriverà finalmente anche in Italia.

