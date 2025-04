NotebookLM pronto al grande passo: Google prepara l’app ufficiale per l’AI più potente

NotebookLM è forse uno dei prodotti AI più potenti nel portfolio di Google, ma probabilmente non sono in tantissimi a conoscerlo. Questo particolare strumento, infatti, è dedicato a studenti e ricercatori che hanno bisogno di un taccuino digitale per raggruppare note, ricerche, documenti e informazioni in un unico luogo e consultarle in modo più facile tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Si tratta di uno strumento incredibilmente performante, che molto presto avrà anche la sua app ufficiale.

NotebookLM: in arrivo l’app ufficiale di Google

Crediti: Google

In un mondo in cui lo smartphone è il principale punto di accesso al web, avere un servizio non disponibile in mobile è sicuramente una limitazione molto importante. Potrebbe essere questo il motivo principale per cui NotebookLM è poco conosciuto, ma Google ha deciso finalmente di porre rimedio alla situazione. Questo particolare strumento AI, infatti, è in grado di condensare centinaia di documenti in brevi riassunti e podcast audio, ma fino ad ora è disponibile soltanto su desktop.

Google, tuttavia, ha finalmente annunciato che in arrivo c’è anche l’app ufficiale di NotebookLM, che potrà approdare su mobile (presumibilmente in contemporanea su iOS e Android) e conquistare il riconoscimento che merita. Al momento, purtroppo, non è stato fornita una finestra temporale per il lancio, ma Big G si è limitata ad un semplice “in arrivo“.

Potete iniziare a testare NotebookLM anche in Italia collegandovi al sito ufficiale di Google, ma per il momento soltanto dal PC.

