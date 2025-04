Gli Stati Uniti riconoscono il monopolio di Google: sonora batosa in tribunale per Big G

Una delle tante battaglie anti-trust contro Google è finalmente arrivata al verdetto finale, e per la compagnia di Mountain View la situazione sembra essere sempre più difficile. In questi giorni, infatti, il Dipartimento degli Stati Uniti d’America ha riconosciuto il monopolio di Big G nel settore della pubblicità digitale. Il panorama dall’advertising online, adesso, potrebbe subire dei bruschi cambiamenti.

Google è monopolista della pubblicità online: la decisione degli Stati Uniti

Crediti: Canva

Il giudice Leonie Brinkema ha dichiarato Google colpevole di “aver acquisito e mantenuto volontariamente un potere monopolistico” per quantro riguarda il settore della pubblicità online e nel mercato dei server utilizzati da siti web e editori per fornire i banner sul web, oltre che nella comunicazione tra inserzionisti e siti. Un vero e proprio monopolio che vedrebbe Big G avere il completo (o quasi) controllo sulla fornitura di advertising online, a discapito delle altre compagnie che non riescono a competere con il colosso statunitense.

Il tribunale ha evidenziato come gli editori che avrebbero voluto uysare Google Ads avrebbero potuto farlo solo e soltando utilizzando i server messi a disposizione dalla compagnia, svantaggiando la competizione. Con “Unified Pricing Rules”, invece, Big G sarebbe riuscita a limitare la strategia competitiva sui prezzi messa in piedi dalla concorrenza per limitare la dipendenza da Google, crendo un grande danno agli inserzionisti, gli editori e ovviamente ai consumatori.

A Google, adesso, potrebbe essere richiesto di scorporare la vendita della pubblicità dall’utilizzo dei propri server, nel tentativo di rendere il mercato più competitivo.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le