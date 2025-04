Google annuncia The Android Show: l’evento I/O dedicato alle novità del sistema operativo

Il Google I/O 2025 è praticamente dietro l’angolo, ma negli ultimi anni il grande evento annuale di Big G ha riservato poco spazio ad Android e alle novità in arrivo sul popolare sistema operativo per dispositivi mobile (e non). Per ovviare al problema, probabilmente consci del fatto che anche quest’anno si sarebbe potuta ripetere la medesima situazione, Google ha annunciato l’evento “The Android Show“, interamente dedicato al robottino verde.

Poco spazio per Android al Google I/O 2025? Ecco arrivare il nuovo The Android Show

The Android Show è un evento interamente dedicato alle novità in arrivo per Android 16 che si terrà addirittura una settimana prima del Google I/O 2025. A presentare l’evento sarà Sameer Samat, il presidente dell’ecosistema Android, che annuncerà le “innovative esperienze d’uso” in arrivo sul sistema operativo mobile.

“Mostreremo le novità di Android in anticipo, per prepararvi all’I/O dove vi riserveremo annunci e sorprese ancora più speciali“, ha dichiarato Samat sottolineando comunque che Android sarà presente in qualche modo anche al keynote d’apertura del celebre evento annuale di Google.

L’appuntamento, quindi, è fissato per il 13 maggio alle ore 19:00, con l’evento che potrà essere seguito direttamente in streaming su YouTube tramite il player video che trovate qui sopra.

