L’app di Gmail si aggiorna: Material 3 per iOS e design adattabile per tablet e foldable Android

Gmail è sicuramente tra i servizi di posta elettronica più utilizzati al mondo e la sua app è sempre in continua evoluzione. Grazie ad un nuovo aggiornamento rilasciato in questi giorni su tutte le piattaforme, Google ha introdotto una serie di novità che faranno felici sia gli utenti iPhone che quelli Android.

Tante novità per l’app Gmail: nuovo aggiornamento per iPhone e Android

Crediti: Google

Il nuovo aggiornamento 6.0.250413 di Gmail per iPhone e iPad introduce finalmente il nuovo Material Design 3, dopo una lunga fase di test condotta durante lo scorso anno. Il tasto “Scrivi”, adesso, utilizza il colore impostato tramite l’applicazione, mentre la vista dei messaggi guadagna il nuovo hamburger menu in orizzontale. Grazie a questo aggiornamento, l’interfaccia grafica di Gmail è finalmente coerente sia sul web che sulle app mobile per Android e iOS.

Ci sono novità, però, anche per la controparte Android: graize ad un nuovo aggiornamento (2025.04.13.0), infatti, Google ha finalmente deciso di regalare agli utenti di tablet e pieghevoli un’interfaccia in grado di adattarsi facilmente alla tipologia di display in uso. Grazie al nuovo slider, infatti, è possibile regolare la grandezza della pagina e della sidebar, in modo da ottenere più velocemente le informazioni di cui si ha davvero bisogno.

Per ottenere le ultime novità non dovrete far altro che aggiornare l’app ufficiale di Gmail tramite App Store di Apple e Play Store di Google.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le