Su Google Gemini arriva la generazione dei video con il potente modello Veo 2

Con l’arrivo di Sora, il modello per la generazione video di OpenAI, anche le altre grandi aziende tech hanno iniziato a proporre soluzioni simili ed oggi è possibile sfruttarle anche con gli altri chatbot. Google Gemini, per esempio, in questi giorni accoglie Veo 2, la seconda versione del modello di generazione video sviluppato dalla divisione DeepMind che adesso può essere usato da tutti gli utenti abbonati.

Da testo a video in pochi secondi grazie a Veo 2 in Google Gemini

Annunciato alla fine dello scorso anno, Veo 2 è un modello estremamente potente per la generazione di video da descrizioni testuali, che da qualche giorno può essere finalmente sfruttato in Google Gemini. Inserendo una descrizione del filmato che vogliamo creare, infatti, questa AI sarà in grado di generare un video MP4 di 7 secondi con risoluzione HD 720p in 16:9 nel giro di pochissimi minuti.

Questa funzione avanzata è attualmente disponibile unicamente per gli abbonati al piano Google Gemini Advanced, con tanto di limite mensile (non meglio specificato) per quanto riguarda la creazione di video tramite l’AI. Il rollout globale è già iniziato e sarà completato nel corso delle prossime settimane: se non vedete già questa nuova funzione, quindi, non dovrete far altro che attendere ancora.

