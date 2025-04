Samsung guadagna con Gemini su Galaxy S25: i dettagli dell’accordo biennale con Google

Sono settimane piuttosto calde per Google a causa del processo che la vede additata come monopolista negli Stati Uniti. Cause del genere, tuttavia, lasciano emergere sempre nuovi dettagli commerciali che mettono in risalto gli accordi e le partnership tra le varie aziende tech, ed anche in questo caso sono saltate fuori informazioni piuttosto interessanti per quanto riguarda la partnership tra Big G e Samsung per l’AI.

Tariffa fissa più commissione per ogni abbonamento: Google Gemini fa ricca Samsung

Crediti: Google

Nel corso del processo, a testimoniare è stato chiamato anche Peter Fitzgerald, uno dei VP di Google, che ha dichiarato che dal mese di gennaio 2025 l’azienda ha iniziato a pagare Samsung per l’implementazione di Google Gemini sugli smartphone della serie Galaxy S25 come assistente AI predefinito.

Oltre ad una tariffa fissa mensile Samsung guadagna una percentuale per ogni nuovo abbonamento ai piani a pagamento di Gemini, sottoscritti ovviamente tramite gli smartphone della compagnia. Non c’è menzione delle cifre ufficiali di questo accordo biennale, ma l’avvocato del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti le ha definite come “una somma enorme“, soprattutto per quanto riguarda il pagamento mensile.

Secondo Fitzgerald, anche altre compagnie di AI avrebbero provato a strappare un accordo con Samsung, tra cui Perplexity e Microsoft, ma ad averla vinta in fine sarebbe stata proprio Google.

