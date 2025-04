Le estensioni di Google Gemini diventano App: c’è anche Google Foto, ecco la lista completa

Gemini (conosciuto precedentemente come Bard) è nato come chatbot per la generazione di testo e immagini, ma è chiaro che Google abbia ambizioni ben più grandi per questo servizio di intelligenza artificiale. Uno degli obiettivi, infatti, è sostituire il vecchio Google Assistant con l’AI di nuova generazione per trasformare il servizio in un vero e proprio assistente virtuale, e per riuscirci Big G ha iniziato la migrazione delle vecchie estensioni dell’assistente vocale.

Gemini è sempre più vicino a Google Assistant con queste estensioni (App)

Crediti: Gemini

Le estensioni hanno permesso a Google Assistant fino ad ora di avere accesso a servizi di terze parti per fornire informazioni e performare determinate azioni come inviare un messaggio oppure scegliere una canzone da riprodurre. Google Gemini, nel suo cammino verso la sostituzione di Assistant, sta finalmente guadagnando le stesse capacità grazie alla migrazione delle estensioni che adesso vengono chiamate App e sono in grado di interagire anche con l’intelligenza artificiale.

Grazie alle App che utilizzano il modello 2.0 Flash Thinking, infatti, Google Gemini è in grado di inviare SMS e messaggi tramite WhatsApp, riprodurre le proprie playlist o video preferiti su YouTube (anche Music) oppure leggere file e documenti da Workspace. Tutto questo grazie alle estensioni/app che trovate qui sotto e che adesso sono in rollout per un pubblico più ampio. Queste funzioni, inoltre, possono essere sfruttate anche quando il telefono è bloccato, grazie ad un nuovo aggiornamento introdotto nei primi giorni di febbraio.

Google Flights

Google Home

Google Hotels

Google Maps

Google Workspace

Google Foto (rollout)

OpenStax

Strumenti (Utility)

YouTube

YouTube Music

WhatsApp

Telefono

Messaggi

Spotify (in arrivo)

Ultimo aggiornamento: 15 marzo

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le