Creare app da zero è semplicissimo con l’AI di Google per Firebase Studio

Firebase è una popolare piattaforma per lo sviluppo di app per Google utilizzata da migliaia di programmatori che a partire da oggi potranno usufruire anche dell’intelligenza artificiale di Gemini. La compagnia di Big G, infatti, ha lanciato il nuovo Firebase Studio con l’integrazione dell’AI che permette lo sviluppo e la prototipizzazione delle web in pochi secondi grazie all’interazione con Google Gemini.

Proprio come v0 di Vercel e Spark di GitHub, Firebase Studio è un nuovo strumento di Google che permette di programmare con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Grazie all’integrazione di Gemini, infatti, gli sviluppatori potranno realizzare nuovi prototipi delle loro app semplicemente chiedendo all’AI di farlo al posto loro. Questo tipo di programmazione è noto sul web come “vibe coding“, ed un è fenomeno sempre più popolare nelle ultime settimane.

La prototipizzazione delle app è completamente gratuita e può essere testata da tutti: basta semplicemente registrarsi a Firebase Studio con il proprio account Google per provare immediatamente le capacità di questo nuovo strumento AI. Una volta realizzata l’app è possibile modificarne manualmente il codice oppure pubblicarla online tramite il servizio a pagamento Google Cloud.

L’AI integrata in Firebase Studio può effettuare anche i test per l’applicazione, evidenziando eventuali bug da correggere prima della pubblicazione. Gli strumenti come questo sono sempre più popolari, ma è evidente che è sempre richiesto un minimo di conoscenza dell’argomento per la realizzazione di una web app realmente funzionante.

