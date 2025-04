Questa AI di Google trasforma Discover in un podcast personalizzato: nuove immagini e informazioni

Il CEO di Google ha annunciato che il 2025 sarà ricco di novità per quanto riguarda l’intelligenza artificiale e sul web potrebbe essere appena apparsa la prima di queste. Una nuova funzione di Discover, il feed di notizie disponibile sia nell’app di Google che su tutti gli smartphone Android, molto presto potrebbe trasformarsi in un vero e proprio podcast con le migliori notizie del giorno grazie proprio all’AI di Big G.

Daily Listen trasforma Google Discover in un podcast con le migliori notizie del giorno

Crediti: 9to5Google

“Daily Listen” è un nuovo esperimento disponibile in Search Labs di Google in grado di sfruttare al meglio una delle peculiarità dell’AI di NotebookLM per mettere a disposizione degli utenti un podcast personalizzato con le migliori notizie del giorno. Daily Listen, infatti, utilizza come fonte principale il feed personale di Discover, in modo da proporre agli utenti l’ascolto di una versione audio delle notizie della giornata attinenti unicamente ai propri interessi.

La possibilità di ascoltare il podcast di Daily Listen apparirà prima delle notizie ed una volta riprodotto sarà possibile anche leggere una versione trascritta dell’audio generato direttamente dall’intelligenza artificiale. Approssimativamente, il podcast avrà una durata di circa 5 minuti (in base anche alle notizie trattate), ma la velocità di riproduzione potrà anche essere aumentata per ascoltarlo in tempi più brevi.

Crediti: Android Authority Crediti: Android Authority Crediti: Android Authority

Dagli esperti di Android Authority, invece, arrivano nuove immagini di Daily Listen e alcune importanti informazioni sul funzionamento del servizio. A quanto pare, seppur sia ancora una versione beta limitata, l’AI sembra funzionare in modo eccellente con l’algoritmo di Discover, raccogliendo davvero quelle che potrebbero essere le notizie di maggior interesse per l’utente. La pronuncia di alcuni termini, invece, lascia ancora a desiderare, ma nel complesso il podcast è godibile ed ascoltabile ogni giorno.

Come evidenziato dal portale 9to5Google, invece, il Daily Listen farà parte di una nuova sezione di Discover intitolata “Your space” (Il tuo spazio). Tramite questa sezione sarà possibile personalizzare i contenuti visualizzati a proprio piacimento, ed accedere in pochi secondi al proprio podcast personale.

Crediti: 9to5Google

Daily Listen può essere attivato dagli utenti iOS e Android tramite Search Labs negli Stati Uniti: al momento, purtroppo, non sappiamo se e quando questa funzionalità arriverà anche in Europa.

Ultimo aggiornamento: 4 aprile

