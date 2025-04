Addio Google.it: il motore di ricerca non avrà più gli indirizzi nazionali

Preparatevi ad aggiornare i vostri segnalibri, perché nelle prossime settimane cambiare il modo il cui potrete raggiungere Google per effettuare le ricerche sul web. La compagnia statunitense, infatti, ha annunciato la dismissione di tutte le versioni dei domini con estensioni locali (incluso il nostro .it) del popolare motore di ricerca, che sarà raggiungibile unicamente attraverso l’originale .com.

Google dice addio ai domini regionali: la ricerca si sposta interamente sul .com

Crediti: Google

Le versioni locali dei domini di Google sono arrivate nei primi anni 2000, per permettere a tutti di visitare più facilmente il più popolare motore di ricerca al mondo. La compagnia di Big G, tuttavia, ha annunciato che i domini nazionali non sono più necessari grazie ad un nuovo upgrade del motore e pertanto tutto il traffico verrà reindirizzato verso il dominio originale, ovvero Google.com.

Questo significa che Google.it smetterà di esistere nei prossimi mesi e tutte le ricerche re-indirizzeranno direttamente verso il dominio originale. Per l’utente finale il cambiamento sarà davvero minimo, quasi invisibile: per evitare eventuali redirect, però, potete da subito iniziare ad aggiornare i vostri preferiti con il dominio corretto. La lingua e l’esperienza d’uso di Google non subiranno invece alcun cambiamento.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le