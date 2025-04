Il vostro smartphone Android inizierà a riavviarsi da solo, ma per un buon motivo

Google ha deciso di prendere in prestito una pagina dal manuale di sicurezza di Apple per garantire a tutti gli utenti Android di poter al sicuro i dati conservati sul proprio smartphone anche in caso di furto o smarrimento. Grazie ad una nuova funzionalità già presente su gli iPhone, infatti, anche i telefoni con il robottino verde si riavvieranno da soli per garantire la massima protezione.

Gli smartphone Android si riavvieranno ogni 3 giorni (se inattivi) per restare al sicuro

Crediti: Google

Con l’ultimo aggiornamento dei Google Play Services gli smartphone Android saranno un po’ più sicuri, soprattutto nel caso in cui il dispositivo venga smarrito o peggio rubato. Grazie ad un nuovo “riavvio per inattività“, gli smartphone con l’OS di Big G potranno riavviarsi automaticamente dopo 3 giorni di inattività, per tornare automaticamente nello stato di Before First Unlock (BFU), dove la crittografia è più elevata e le funzioni di sblocco biometrico sono disattivate.

Questo permetterà di mantenere alta la sicurezza dello smartphone Android, impedendo che possano essere usati metodi alternativi al PIN per lo sblocco del dispositivo. Teoricamente, quindi, soltanto chi è in possesso del PIN originale potrà nuovamente avere accesso allo smartphone, mentre qualsiasi altro metodo di sblocco (impronta, riconoscimento facciale) sarà disattivato.

La funzione sarà attiva con Google Play Service 24.14, che inizierà il proprio rollout nel corso della prossima settimana.

