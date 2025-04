Google lancia Android 16 Beta 4: tutte le novità

Lo sviluppo di Android 16 prosegue spedito con Google intenta a rispettare la roadmap e a fornire agli sviluppatori nuove versioni beta secondo i tempi indicati in precedenza. Arriva oggi sugli smartphone Pixel, infatti, Android 16 Beta 4 dopo che nelle scorse settimane era arrivato un piccolo aggiornamento minore per la precedente versione di test.

Android 16 arriva anche su Pixel 9a con la nuova Beta 4

Crediti: Google, Canva

Android 16 Beta 4 (BP22.250325.007) con le patch di sicurezza di aprile 2025 è disponibile da oggi per Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel Pro Fold, e per la prima volta anche per Pixel 9a, oltre che per Android Emulator. Le novità riguardano principalmente diverse modifiche grafiche e l’introduzione di bug fix per i problemi segnalati in precedenza.

Colorazione dinamica per gli orologi Always-on-Display (AOD)

Screenshot tramite una pressione lunga sull’app nella schermata multitasking

Widget del media player più scuro

Rimossa su alcuni dispositivi la schermata di salute della batteria

Demo per la navigazione con le gesture

Nuova scorciatoia per la lista delle app sul Pixel Launcher

Risolti diversi problemi segnalati da utenti e sviluppatori

Per effettuare il download di questa Beta 4 non dovrete far altro che recarvi nelle impostazioni di sistema del vostro smartphone Pixel dopo esservi iscritti all’Android Beta Program. Per l’installazione manuale, invece, potete utilizzare i file Factory Image e OTA che trovate nel nostro approfondimento dedicato.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le