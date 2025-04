Goat Bot Unicut H1 si prende cura del tuo prato: ora in offerta lancio

La settimana di Geekmall comincia con una nuova occasione che si sposta alla perfezione con queste prime settimane di primavera. Goat Bot Unicut H1 è il nuovo robot tagliaerba che si prende cura del tuo prato in modo intelligente e con la massima precisione: subito in offerta lancio con un risparmio di ben 300€.

Goat Bot Unicut H1 è il nuovo robot tagliaerba per la cura del giardino: risparmia su Geekmall con spedizione EU gratis

Crediti: Goat Bot

Con Goat Bot Unicut H1 la cura del giardino diventa smart: il robot tagliaerba debutta su Geekmall in offerta lancio a 1.299€ (con 300€ di sconto sul prezzo di listino, fino al 2 maggio). C’è anche la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store.

Grazie al nuovo robot tagliaerba è possibile curare il giardino senza sforzo, con precisione e senza rischi. Il dispositivo utilizza le tecnologia RTK e VSlam per la mappatura dell’ambiente, ottimizzando in modo intelligenze il percorso. La funzione di riconoscimento degli ostacoli basato sull’AI permette di individuare ed evitare con facilità più di 200 gruppi di oggetti; inoltre è possibile gestire qualsiasi operazione in un attimo, grazie ai controlli da remoto (tramite l’app per smartphone).

Crediti: Goat Bot

Goat Bot Unicut H1 offre tagli precisi e regolabili (da 25 mm a 65 mm), con una larghezza di 24 cm e una velocità di 0,4 m/s. Non teme l’acqua (è certificato IPX6) ed è in grado di superare salite con un’inclinazione fino a 25°. Infine il robottino non necessita di alcun cavo perimetrale ed opera con un livello di rumore inferiore ai 59 dB.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.