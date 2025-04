Buona Pasqua da GEEKOM: fino al 50% di sconto e c’è anche il nostro Coupon Esclusivo!

Questi giorni di festa sono l’ideale per ricaricare le batterie e passare del tempo con amici e famiglia: il solito pranzo di Pasqua e la gita fuori porta di Pasquetta, con le immancabili abbuffate. Anche in un momento come questo non mancano le occasioni per risparmiare: lo store ufficiale di GEEKOM ha dato il via alle offerte di Pasqua, con una sfilza di occasioni e sconti anche fino al 50%!

GEEKOM lancia le offerte di Pasqua, con sconti fino al 50% nello store ufficiale

Le offerte di Pasqua targate GEEKOM ti permettono di mettere le mani sui migliori mini PC, a prezzi super convenienti. Trovi tutte le occasioni direttamente nella pagina dedicata alla promozione: i mini PC di GEEKOM sono disponibili in varie fasce di prezzo e non mancano soluzioni top con specifiche da paura. E oltre ai dispositivi in sconto (con ribassi fino al 50%) c’è spazio anche per gli accessori: in base alla spesa effettuata è possibile aggiungere 9,9€ per ricevere un gadget tech.

Con un ordine superiore ai 399€ ricevi GEEKOM Hub USB C 5-in-1

Con un ordine superiore ai 799€ ricevi GEEKOM Kit tastiera + mouse wireless

Con un ordine superiore ai 1.999€ ricevi GEEKOM PM16 Monitor Portatile

Tra i mini PC in promozione ce n’è uno in particolare da non farsi scappare, dedicato agli utenti più esigenti. GEEKOM A8 è una soluzione compatta, potente e versatile, in grado di dare parecchie soddisfazioni. Il PC è equipaggiato con un processore Ryzen 9 8945HS con grafica Radeon 780M, 32 GB di RAM DDR5 (5.600 MHz) e fino a 2 TB di storage SSD.

Il dispositivo presenta dimensioni contenute, supporta fino a 4 display e risoluzioni fino a 8K ed è dotato di connettività Wi-Fi 6e e Bluetooth 5.2. Il sistema operativo a bordo è Windows 11 Pro, è presente il supporto VESA e no manca un sistema di raffreddamento silenzioso e potente. Infine, non è soltanto un alleato prezioso per la produttività (studio e ufficio) ma strizza l’occhio a chi cerca un mini PC adatto al gaming (senza esagerazioni).

Grazie alla promozione di Pasqua GEEKOM A8 scende a 764€ nello store ufficiale: il mini PC è in offerta lampo ed è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo con il nostro Coupon Esclusivo “GIZITA8“. Le occasioni continuano su Amazon: anche in questo caso potete riscattare il nostro codice “GIZITA8E” per ricevere uno sconto del 15% sia sulla versione da 32 GB/2 TB. Entrambi i coupon saranno attivi fino al 10 maggio, quindi avete ancora un po’ di tempo. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

