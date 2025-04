Flappy Bird torna su Android: disponibile da oggi su Epic Games Store

Tra il 2013 e il 2014 la comunità del gaming mobile fu sconvolta dall’arrivo di una incredibile hit videoludica, che purtroppo ebbe vita breve. Conosciuto come Flappy Bird, questo gioco in cui un simpatico uccellino deve librarsi in aria per schivare dei tubi usciti dal mondo di Super Mario conquistò grandi e piccini, diventando probabilmente il primo grande gioco mobile ad ottenere una popolarità così grande. Purtroppo però, il suo sviluppatore non riuscì a reggere la pressione e il gioco fu rimosso dagli store. La storia però, sta per cambiare di nuovo.

Dopo un’attesa durata 10 anni, Flappy Bird torna sugli smartphone di tutto il mondo

Sopraffatto dalla fama ottenuta dal gioco, lo sviluppatore Dong Nguyen annunciò nel febbraio 2014 la rimozione del gioco che “gli stava rovinando la vita“, ma dopo oltre 10 anni di attesa è finalmente arrivato il momento di tornare a giocare a Flappy Bird. Annunciato alla fine del 2024, su questo nuovo gioco le polemiche si sono accese fin da subito, a causa del nuovo team di sviluppo che ha provato a sfruttare la fama del creatore originale.

Fin da subito, infatti, Dong Nguyen ha chiarito di non aver nulla a che fare con il nuovo gioco di Flappy Bird e di non supportare in alcun modo il sistema di crypto che si vociferava essere incluso nel gioco. Gli sviluppatori, tuttavia, nel corso dei mesi, hanno provato a fare chiarezza sul gioco, fino ad arrivare alla tanto attesa pubblicazione del nuovo titolo.

No, I have no related with their game. I did not sell anything.

I also don't support crypto. — Dong Nguyen (@dongatory) September 15, 2024

Flappy Bird è disponibile da oggi su Android tramite l’Epic Games Store, con la versione per iOS che potrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane.

Ultimo aggiornamento: 30 aprile

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le