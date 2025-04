DOOGEE Fire 6 Max è il nuovo rugged con una batteria gigante e fotocamera termica

Dopo l’annuncio dei modelli Fire 6 e 6 Power a IFA 2024 (la fiera tech di Berlino), il nuovo rugged phone pensato per l’imaging termico è finalmente disponibile all’acquisto in Italia. DOOGEE Fire 6 Max non è soltanto uno smartphone ultra-resistente, ma è anche un battery phone colossale ed un utile strumento dedicato sia agli amanti delle avventure in mezzo alla natura che ai professionisti. E grazie all’offerta lancio su Amazon puoi risparmiare ed approfittare dei vantaggi della spedizione Prime.

DOOGEE Fire 6 Max in offerta lancio su Amazon: tutte le novità del rugged / battery phone

La serie F di DOOGEE è formata da smartphone che combinano la resistenza con un sistema con fotocamere termiche, ideale sia per l’esplorazione che per un utilizzo professionale. Il nuovo DOOGEE Fire 6 Max è il compagno definitivo per chi cerca un rugged phone, grazie ad una serie di caratteristiche al top. Il sistema di imaging termico integrato consente di monitorare la temperatura in tempo reale, senza la necessità di strumenti aggiuntivi. Non si tratta di una funzionalità per tutti e infatti l’ultimo rugged DOOGEE guarda a tre tipologie di utenti:

amanti del campeggio e della natura (la fotocamera termica permette di esplorare aree dove la visibilità è limitata);

professionisti che necessitano di un dispositivo per una lettura precisa della temperatura (come gli ispettori industriali);

soccorritori ed operatori che si trovano ad agire in situazioni di emergenza.

Oltre ad essere un rugged, ossia un telefono dotato di un corpo super resistente, Fire 6 Max è anche un potente battery phone. Il dispositivo offre una batteria gigantesca, da ben 20.800 mAh: la sua capienza gli consente di reggere per giorni senza necessità di ricarica. Presente il supporto alla ricarica rapida da 33W e perfino quella inversa da 10W; proprio grazie a quest’ultimo il telefono funziona anche da power bank per alimentare altri dispositivi.

Un’altra chicca è il comparto fotografico, utile per immortalare paesaggi dettagliati durante le escursioni. La tripla fotocamera AI è composta da un sensore principale da 50 MP, un obiettivo ultra-grandangolare (con macro) da 8 MP e un modulo da 50 MP con visione notturna. La parte superiore dello smartphone ospita una doppia torcia LED da 120 lumen utile come luce d’emergenza e che può essere personalizzata con vari effetti luminosi.

Per concludere, si tratta di un telefono robusto e potente con connettività 5G: il chipset Dimensity 7050 (a 6 nm) offre performance veloci e fluide, con un modem 5G integrato. Il nuovo DOOGEE Fire 6 Max debutta in offerta lancio su Amazon e nello store ufficiale: in entrambi i casi è possibile risparmiare tramite un codice sconto. Scegliendo Amazon basta utilizzare il coupon “UNPAJURO” (disponibile fino al 30 aprile) per far scendere il prezzo a 437,9€ (c’è anche la spedizione Prime); tramite lo store DOOGEE riscatta il codice “KOL25” per la promozione a 404,9€ (valida fino al 31 maggio).

