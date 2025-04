Dazi da capogiro: gli iPhone costeranno oltre 2000$? Apple proverà ad evitarlo

I nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti a praticamente quasi tutti i paesi del mondo si fanno sempre più minacciosi per le grandi aziende tech, che potrebbero essere costrette a trovare nuove strategie per mantenere gli attuali prezzi dei propri dispositivi. Gli analisti di mercato, infatti, hanno iniziato a stimare quelli che potrebbero essere i costi futuri per smartphone, tablet e laptop con delle cifre che potrebbero non piacere assolutamente a nessuno. C’è chi come Apple, però, che potrebbe aver già individuato una soluzione.

I dazi di Trump minacciano il mondo tech: Apple sposterà la produzione di iPhone in Brasile?

Crediti: Apple

Secondo gli analisti di Rosenblatt Securities, i dazi imposti dal Presidente Donal Trump impatteranno in modo deciso il prezzo dei nuovi iPhone, con cifre che potrebbero arrivare addirittura vicine ai 2.300 dollari per le versioni con spazio di archiviazione maggiore. Per i modelli base, da 599$ si potrebbe arrivare ad oltre 850$, mentre gli iPhone Pro potrebbero superare la soglia dei 1.400$. Prezzi davvero da capogiro, che Apple però starebbe già cercando di scongiurare.

Secondo le prime indiscrezioni, infatti, la compagnia di Cupertino avrebbe nel Brasile la possibile ancora di salvezza: Apple produce già gli iPhone nel paese del Carnevale di Rio, ma le possibilità che gran parte della produzione venga spostata direttamente lì nel corso dei prossimi mesi sembra essere abbastanza alta. Una possibilità che permetterebbe alla compagnia di risparmiare una bella fetta di tasse, mantenendo probabilmente invariati i prezzi dei dispositivi.

Al momento, tuttavia, si tratta di semplici indiscrezioni: bisognerà attendere l’evoluzione di quella che è stata definitiva “la guerra dei dazi“, prima di scoprire effettivamente come si adatterà il mondo tech alla nuova situazione geopolitica.

