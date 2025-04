I Pokémon arrivano su Google con un nuovo Easter Egg: ecco come catturarli tutti!

Gli easter egg di Google sono spesso dedicati alla cultura pop o al lancio di nuovi film e serie tv, ma questa volta Big G ha voluto dedicare un mini-gioco integrato direttamente nella ricerca ad uno dei brand più famosi al mondo. Stiamo ovviamente parlando dei Pokémon, che approdano sulle pagine della ricerca di Google e aspettano solo voi per essere catturati tutti!

La prima generazione di Pokémon arriva su Google e potete catturarli tutti con una ricerca

Crediti: 9to5Google

La prima, storica, generazione di Pokémon si è infiltrata in queste ore tra le pagine della ricerca di Google e gli utenti hanno il compito di catturarli tutti in modo davvero semplice, ma divertente. Cercando “151 Pokémon selvaggi si nascondono su Google” (151 wild Pokémon hiding on Google) sul popolare motore di ricerca, vedrete comparire una Pokéball nell’angolo destro della pagina che darà il via all’easter egg.

Il compito degli utenti sarà quello di catturare i primi 151 Pokémon per completare il Pokédex: ogni cattura contribuirà all’avanzamento della missione con step per ogni 5, 20, 50 e 100 mostriciattoli tascabili recuperati. Ad ogni step sarà possibile guadagnare nuovi bonus, come una Masterball per catturare i Pokémon mitici o leggendari. Ma come si catturano i Pokémon su Google? Niente di più semplice: basta semplicemente cercare il loro nome sul motore di ricerca e lanciare la sfera Poké posizionata nell’angolo destro.

Cerca il nome di un Pokémon su Google (es. Pikachu) Soltanto i primi 151 Pokémon possono essere catturati Fai tap sulla Pokéball in basso a destra Attendi il completamento della cattura Trovali tutti e completa il Pokédex

Dal Pokédex sarà possibile vedere quali Pokémon non sono stati ancora catturati ed ottenere dei suggerimenti sulla ricerca da effettuare, in modo da trovarli tutti. L’easter egg è compatibile con iOS e Android tramite browser oppure app di Google, ma per il momento non sembra essere ancora attivo in Italia, ma soltanto negli Stati Uniti.

Potrebbe essere soltanto questione di tempo prima di poter catturare i Pokémon anche nel nostro paese, quindi restate sintonizzati!

