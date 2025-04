Mouse e tastiera Xiaomi x Harry Potter portano la magia sulla tua scrivania

Con la presentazione di Redmi Turbo 4 Pro, la casa cinese ha annunciato anche una versione speciale dedicata al maghetto più famoso al mondo, insieme ad altre novità. Tra queste anche la tastiera meccanica Xiaomi MK71 Pro e il mouse X1, entrambi in versione Harry Potter Edition: il kit che comprende i due accessori è in offerta con coupon esclusivo, un’occasione imperdibile per mettere le mani su dei pezzi da collezione!

Xiaomi x Harry Potter: il kit con tastiera meccanica MK71 Pro e il mouse X1 è in offerta con codice sconto

Crediti: Xiaomi

La tastiera Xiaomi MK71 Pro è una soluzione meccanica premium che non si fa mancare nulla. Si tratta di un modello compatto, dotato di 71 tasti e perfino di un mini display a colori da 1″. Lo schermo permette di visualizzare al volo lo stato della batteria e della connessione, insieme all’orario e alla data. La tastiera è retroilluminata (RGB) mentre il retro presenta dei pratici piedini per migliorare l’ergonomia. A bordo c’è una batteria da 7.800 mAh, per un’autonomia fino a 143 ore con RGB disattivati e fino a 71 ore con luci attive.

Xiaomi X1 è un mouse da gaming snello, potente e wireless: tra le caratteristiche principali abbiamo una frequenza massima di 8.000 Hz, un tempo di risposta di 0,125 ms e fino a 26.000 DPI. Il tutto è alimentato da 530 mAh di batteria, per un’autonomia superiore alle 100 ore.

Crediti: Xiaomi

Il kit con mouse e tastiera Xiaomi in versione Harry Potter Edition è disponibile all’acquisto in Cina ma arriva anche da noi tramite store di terze parti. Il prezzo è di 195€ in offerta riscattando il codice sconto “GIZIT“: la combo perfetta per i Mi Fan appassionati della saga del celebre maghetto britannico! Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

