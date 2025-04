CMF Phone 2 Pro ufficiale: stile unico, fotocamera migliorata e 6 anni di aggiornamenti

Nothing presenta CMF Phone 2 Pro, il nuovo capitolo del suo sub-brand: uno smartphone dallo stile unico ed iconico, adatto a chi cerca un dispositivo diverso dai soliti canoni. Ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita: il nuovo arrivato è già in offerta lancio, in bundle con gli auricolari TWS del brand.

CMF Phone 2 Pro: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: CMF by Nothing

Il design di CMF Phone 2 Pro è il proseguimento naturale del primo CMF Phone 1: ancora una volta siamo alle prese con uno smartphone dallo stile “industrial” ed essenziale, con una cover posteriore rimovibile e sostituibile e viti in acciaio inossidabile in bella vista.

Proprio come con il predecessore in confezione è presente uno spillo per la SIM in grado di fungere anche da giravite. Inoltre la scotta presenta un adattatore magnetico, in modo da poter utilizzare vari accessori (acquistabili a parte, come il pratico portacarte).

Crediti: CMF by Nothing

Il chipset è nuovamente il Dimensity 7300 ma a questo giro guadagna la dicitura Pro: sono presenti varie ottimizzazioni in collaborazione con MediaTek. Tra le novità abbiamo il pulsante fisico Essential Key (come Nothing Phone 3a e 3a Pro) che consente di accedere ad Essential Space, una sezione organizzata in modo dinamico dall’AI dove vengono conservati gli scatti ed altri elementi multimediali.

L’altra grande aggiunta riguarda il comparto fotografico: non solo è presente una tripla fotocamera (con un sensore in più rispetto a Phone 1) ma migliora tutto in pacchetto. Il sensore principale da 50 MP è accompagnato da un ultra-grandangolare e da un teleobiettivo dotato di zoom ottico 2X.

Migliora anche la politica degli aggiornamenti: il mid-range debutta con Android 15 (Nothing OS 3.2) e l’azienda ha confermato 3 anni di update Android e fino a 6 anni di patch di sicurezza.

Crediti: CMF by Nothing

Il nuovo CMF Phone 2 Pro è disponibile all’acquisto in Italia nelle colorazioni

bianco, nero, arancione e verde chiaro, al prezzo di 259€ con gli auricolari CMF Buds 2 in regalo: il bundle è presente sia nello store ufficiale Nothing che su Amazon (con spedizione Prime). La versione da 8/256 GB viene proposta a 289€; inoltre sono presenti anche vari accessori per personalizzare il dispositivo, disponibili in quantità limitate.

Universal cover – €25

Lenti Intercambiabili (fisheye & macro) – €35

Wallet/Stand – €35

Bundle 1: cover + Wallet/Stand o lenti – €45

Bundle 2: cover + Wallet/Stand + lenti – €45

CMF Phone 2 Pro 128GB Nero – Smartphone 5G con Fotocamera 50MP + CMF Buds 2 Grigio Scuro Inclusi 308,95€ 259,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 28/04/2025 17:18

CMF Phone 2 Pro – Scheda tecnica

Dimensioni e peso – 164 x 78 x 7,8 mm per 185 grammi

Certificazione IP54

Display Flat AMOLED da 6,77″ Full HD+ (2.392 x 1.080 pixel) con refresh rate fino a 120 Hz, campionamento del tocco da 1.000 Hz, 10 bit, luminosità di picco di 3.000 nit, PWM da 2.160 Hz e protezione Panda Glass

Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7300 “Pro“ a 4 nm TMC

a 4 nm TMC CPU octa-core 4 x 2,5 GHz – Cortex-A78 4 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU ARM Mali-G615 MP2

8 GB di RAM LPDDR4X

128/256 GB di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33W

Fotocamera da 50 + 8 + 50 MP (f/1.88-2.2-1.85) con ultra-wide 119,5° e teleobiettivo con zoom ottico 2x

Selfie camera da 16 MP (f/2.45)

Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB-C, speaker stereo, tasto Essential Key

Sistema operativo Android 15 con Nothing OS 3.2 (3 anni di aggiornamenti Android e 6 anni di patch di sicurezza)

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.