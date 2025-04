CMF Phone 2 Pro: il nuovo budget phone Nothing ha una data

Mentre la data di presentazione del nuovo smartphone di CMF by Nothing è ormai ufficiale non siamo del tutto certi del fatto che sia un “budget phone”. Stavolta la casa di Carl Pei sembra aver alzato il tiro: il dispositivo arriverà come CMF Phone 2 Pro, una dettaglio che lascia presagire performance superiori rispetto al primo capitolo.

CMF Phone 2 Pro confermato da Nothing: ufficiale la data di presentazione

Crediti: Nothing

Il lancio di CMF Phone 2 Pro è fissato per il 28 aprile, quindi mancano ancora varie settimane per il fatidico giorno. Di certo arriveranno anticipazioni ufficiali ma nel momento in cui scriviamo le conferme da parte di Nothing sono risicate. Il primo capitolo – protagonista anche della nostra recensione – ha debuttato a 239€: vedremo quali saranno le intenzioni del brand vista la presenza della nuova dicitura “Pro”.

New wonderful things.



Featuring CMF Phone 2 Pro, alongside a trio of buds – Buds 2, Buds 2a or Buds 2 Plus.



28 April, 2:00 BST. pic.twitter.com/1CIlMae2um — CMF by Nothing (@cmfbynothing) April 7, 2025

Oltre al nuovo smartphone ci sarà spazio anche per gli auricolari CMF Buds 2, 2a e 2 Plus: quindi in totale sarebbero quattro prodotti, proprio come i teaser in salsa Pokémon pubblicati nei giorni scorsi dai canali social ufficiali di Nothing. Probabilmente non avremo un CMF Phone 2 base (almeno per ora) ma soltanto l’inedita versione Pro. Di seguito trovate una panoramica delle specifiche leak mentre una presunta foto dal vivo potrebbe aver anticipato il nuovo design.

Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso – /

Certificazione IP64

Display Super AMOLED da 6,7″ (o 6,3″) Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate dinamico fino a 120 Hz, luminosità di picco di 2.500 nit e Gorilla Glass 5

Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7400 a 4 nm TMC

CPU octa-core 4 x 2,6 GHz – Cortex-A78 4 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU ARM Mali-G615 MP2

8 GB di RAM LPDDR4X

128/256 GB di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 45W/50W

Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP (f/1.8) con OIS

Selfie camera da 16 MP (f/2.0)

Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC (?), USB-C, speaker stereo, tasto Essential Key

Sistema operativo Android 15 con Nothing OS 3

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le