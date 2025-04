CMF Phone 2 tra foto “rubate” e teaser: ecco il nuovo design

Sono passati poche settimane dal debutto di Nothing Phone (3a) e (3a) Pro ma già si parla delle prossime novità della casa di Carl Pei. Stavolta però è finito nel mirino CMF Phone 2, il nuovo smartphone del sub-brand di Nothing: si tratta di un marchio altrettanto minimale, ma caratterizzato da uno stile altrettanto particolare. Ecco cosa possiamo aspettarci dal secondo capitolo, secondo una presunta immagine leak.

CMF Phone 2 compare in una foto leak: sarà davvero lui?

Lo scatto rubato mostra uno smartphone CMF by Nothing inedito, dotato di uno stile simile a quello del primo capitolo: ancora una volta abbiamo una cover posteriore sostituibile, dal sapore “tech”. A parte il nuovo modulo fotografico si nota anche la presenza di un terzo sensore: come i cugini Phone (3a) e (3a) Pro anche in questo caso dovremmo avere una tripla fotocamera. Insomma, il look del presunto CMF Phone 2 richiama il predecessore ma introduce alcune novità.

Crediti: @techshreeman (X)

Il dispositivo dovrebbe debuttare in quattro colorazioni differenti, ma ovviamente è bene prendere tutto con cautela. Nel frattempo ecco fare capolino anche i possibili prezzi indiani: la versione da 8/128 GB dovrebbe costare circa 194€ al cambio (17.999 INR) mentre quella da 8/256 GB salirebbe a circa 216€ al cambio attuale (19.999 INR).

Crediti: CMF

CMF ha iniziato anche a mostrare i primi teaser ufficiali per il secondo smartphone del brand, con i primi dettagli che sembrano confermare il design visto nei leak. Una nuova immagine postata sui social, inoltre, mostra anche la parte frontale del dispositivo, con dei bordi che appaiono leggermente più sottili rispetto alla precedente generazione.

Heard that CMF Phone 2 will launch ~ April end 😍



Expected specs :

• Dimensity 7400 SoC

• 120Hz Amoled panel

• ~5000mAh🔋

• 50MP main 📸 — Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) March 23, 2025

Passando alle specifiche è ancora tutto incerto: di seguito trovate una bozza della scheda tecnica, frutto di indiscrezioni (e quindi da prendere con le dovute precauzioni). In merito all’uscita, il debutto di CMF Phone 2 dovrebbe avvenire entro fine aprile; invece Nothing Phone (3) – il modello di punta della serie – sarebbe previsto a luglio.

Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso – /

Certificazione IP64

Display Super AMOLED da 6,7″ (o 6,3″) Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate dinamico fino a 120 Hz , luminosità di picco di 2.500 nit e Gorilla Glass 5

da (o 6,3″) (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate dinamico fino a , luminosità di picco di 2.500 nit e Gorilla Glass 5 Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7400 a 4 nm TMC

a 4 nm TMC CPU octa-core 4 x 2,6 GHz – Cortex-A78 4 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU ARM Mali-G615 MP2

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 GB di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 45W /50W

con ricarica rapida da /50W Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP (f/1.8) con OIS

(f/1.8) con OIS Selfie camera da 16 MP (f/2.0)

(f/2.0) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC (?), USB-C, speaker stereo, tasto Essential Key

Sistema operativo Android 15 con Nothing OS 3

Ultimo aggiornamento: 14 aprile

