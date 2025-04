CMF Buds 2: immagini, specifiche e prezzo delle nuove TWS

Entro fine mese si terrà un evento di CMF by Nothing, dove il brand presenterà la sua nuova linea di prodotti. Oltre ad uno smartphone ci sarà spazio per ben tre paia di auricolari: in questa anteprima andiamo a scoprire i primi dettagli leak sulle TWS CMF Buds 2, con tanto di immagini e specifiche.

CMF Buds 2 senza segreti: trapela quasi tutto dei nuovi auricolari true wireless in arrivo ad aprile

I nuovi auricolari true wireless si presentano come una soluzione miniale e stilosa, dotata di buone specifiche. La custodia ha una forma squadrata ed una rotellina, un design simile a quello del primo capitolo; le TWS CMF Buds 2 sono dotate di indossabilità in-ear ed un corpo con stelo mentre le colorazioni disponibili sono tre (nero, arancione e verde).

Grazie alle indiscrezioni trapelate in queste ore sappiamo che le cuffiette dovrebbero montare driver dinamici da 11 mm con diaframma in PMI ed offrirebbero ottimizzazioni Dirac Opteo e varie funzionalità come l’audio spaziale e la tecnologia Ultra Bass 2.0.

Ci sarebbe anche la cancellazione attiva del rumore ANC fino a 48 dB mentre le tecnologie Clear Voice 3.0 e Wind Noise Reduction 3.0 permetterebbero di effettuare chiamate con un audio chiaro. Tramite l’applicazione sarebbe possibile sfruttare l’integrazione AI con ChatGPT. Tra le altre caratteristiche vengono citati il Bluetooth 5.4, la certificazione IP55, il supporto Google Fast Pair e un’autonomia fino a 13,5 ore (fino a 55 ore contando la custodia).

In merito al prezzo, stando ai leak in rete le CMF Buds 2 dovrebbero costare 59€ in Europa.

Le altre novità in arrivo

L’evento del 28 aprile sarà dedicato non solo agli auricolari svelati da questo leak, ma anche ad altri prodotti del brand di Nothing. CMF Phone 2 Pro sarà il primo smartphone dell’azienda ad avere la dicitura “Pro” mentre lato accessori ci saranno anche gli auricolari CMF Buds 2a e Buds 2 Plus, anche se al momento non ci sono anticipazioni.