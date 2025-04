ChatGPT Search si aggiorna: miglioramenti per lo shopping e le tendenze

Con l’introduzione dell’intelligenza artificiale generativa, anche i motori di ricerca si sono dovuti adattare al nuovo mondo del web, con competitor nati proprio grazie alla potenza dell’AI. ChatGPT Search, per esempio, è uno dei motori di ricerca emergenti che più potrebbe impensierire Google, anche grazie ad un nuovo aggiornamento che introdotto importanti miglioramenti.

OpenAI continua a migliorare ChatGPT Search per sfidare il motore di ricerca di Google

Crediti: OpenAI

OpenAI ha aggiornato ChatGPT Search introducendo la nuova funzionalità delle tendenze, che appaiono non appena l’utente clicca sul pulsante per abilitare la ricerca di informazioni su internet. In questo modo, gli utenti potranno subito avere una panoramica delle ricerche più frequenti, velocizzando l’ottenimento delle informazioni richieste.

ChatGPT Search, inoltre, vede migliorare anche la funzionalità dello shopping, con una nuova interfaccia grafica che mette in risalto i prodotti che potrebbero interessare agli utenti. I risultati di ricerca adesso mostrano le schede dei prodotti con dettagli, prezzi e recensioni, oltre ad un comodo link diretto per iniziare immediatamente il processo di acquisto.

Queste nuove funzioni sono attualmente in fase di rollout e saranno disponibili per tutti gli utenti di ChatGPT nel corso dei prossimi giorni.

