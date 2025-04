ASUS e Microsoft insieme: la prossima ROG Ally sarà una Xbox portatile?

Con il boom delle console/pc portatili ibride avvenuto nel corso degli ultimi due anni ed iniziato con il lancio di Steam Deck, si sono fatti sempre più insistenti i rumor che suggeriscono che anche Microsoft abbia in serbo qualcosa di simile per i giocatori Xbox. Le indiscrezioni, tuttavia, sono diventate qualcosa di più reale grazie ad un nuovo teaser di ASUS, con cui potrebbe avvenire la collaborazione per la Xbox portatile.

Un teaser riaccende le speranze dei gamer: ASUS e Microsoft progettano una Xbox portatile?

Crediti: ASUS

Con ROG Ally prima e il modello X lanciato a distanza di un anno, ASUS ha dimostrato ampiamente di saperci fare con le nuove console ibride portatili e Microsoft sembra aver individuato nella compagnia taiwanese un ottimo partner per la realizzazione di un progetto molto atteso da tanti giocatori. La prima Xbox portatile, infatti, potrebbe nascere proprio sotto il segno di ASUS ROG Ally, o almeno questo ci suggeriscono indiscrezioni e teaser.

L’account X di ROG Global in questi giorni ha lanciato un piccolo teaser di 30 secondi in cui un piccolo robot è intento a costruire quella che potrebbe essere ASUS ROG Ally 2. Tra le tante risposte al post, però, è arrivata anche quella dell’account ufficiale Xbox, con un inequivocabile meme che implica la complicità della compagnia nel progetto e la possibilità che si tratti effettivamente della tanto vociferata Xbox portatile.

Al momento, purtroppo, non ci sono ulteriori informazioni su questo dispositivo, se non alcune conferme da personalità di spicco del panorama Microsoft, come Tom Warren, che suggeriscono che questo sia il primo dispositivo del “push” verso le console portatili Xbox. Bisognerà attendere, probabilmente, ancora qualche settimana prima di scoprire nuovi dettagli.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le