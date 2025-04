Vision Pro più economico? Apple sta lavorando a ben due versioni

L’arrivo del futuristico Apple Vision Pro a inizio anno ha aperto ormai una nuova era nel mondo tech e dei visori in particolare, fomentando la curiosità di tantissimi utenti. Il prezzo molto alto è stato però un importante deterrente, portando più persone ad abbondare ogni idea di acquisto. Le voci di una variante più economica avevano riacceso la fiammella della speranza ma a quanto apre bisognerà ancora attendere e non poco.

Apple Vision Pro: la variante più economica potrebbe arrivare dopo il 2027

Crediti: Apple

Da mesi si parla di un modello più economico del visore Apple Vision Pro. Il colosso di Cupertino starebbe lavorando ad una versione realizzata con materiali meno costosi, display a risoluzione inferiore e senza supporto per EyeSight. Altre indiscrezioni avevano integrato quelle precedenti, offrendo un nuovo indizio sulla volontà di Apple di aprire a più persone la possibilità di entrare nel mondo della realtà aumentata e virtuale ma a quanto pare i tempi si sarebbero dilatati. Stando a quanto riferito da Ming-Chi Kuo, uno degli analisti più vicini all’azienda americana, la variante meno costosa del visore arriverà dopo il 2027.

Kuo inoltre sostiene che una nuova versione di Apple Vision Pro sarà disponibile l’anno prossimo: questa sarà equipaggiata con il chip M5 e il supporto per Apple Intelligence. Sembra dunque più vicino l’arrivo di una versione aggiornata dell’unica (e costosa) variante al momento disponibile che il lancio di un modello più appetibile dal punto di vista economico.

Secondo quanto emerso dall’ultimo report di Mark Gurman, Apple starebbe continuando a lavorare alla versione economica di Vision Pro, con ben due versioni diverse: una come l’attuale generazione del visore XR ma più leggera (e probabilmente meno performante) ed una tutta nuova da utilizzare unicamente con collegamento al Mac. Questa inedita versione permetterebbe di creare un’esperienza con latenza ultra-bassa, utile sia per l’intrattenimento che per il lavoro.

Ultimo aggiornamento: 15 aprile

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le