Gli occhiali smart di Apple diventeranno presto realtà: il lancio già nei prossimi anni

Il successo della collaborazione tra Meta e Ray-Ban sembra aver convinto Apple a spingere sull’acceleratore del progetto relativo ai primi occhiali smart della compagnia, con le ultimi indiscrezioni che suggeriscono un lancio più vicino di quanto si potesse immagine. Secondo i rumor, infatti, il team guidato da Tim Cook si starebbe rapidamente avvicinando al traguardo.

Gli occhiali smart di Apple potrebbero arrivare nel 2027

Crediti: Meta

Stando alle informazioni condivise dal celebre giornalista di Bloomberg Mark Gurman, Apple starebbe portando a termine lo sviluppo dei primi occhiali smart della compagnia, dotati di microfono e videocamera, oltre essere alimentati dall’intelligenza artificiale di Apple Intelligence. Il progetto non sarebbe ancora concluso, ma il lancio potrebbe avvenire già nel corso del 2027.

Nonostante la grande attrattiva rappresentata dagli occhiali smart, per Apple l’obiettivo più importante rimane ovviamente la realtà mista: un paio di smart glass in stile Meta Ray-Ban potrebbero fungere da apri-pista per quella che sarà la vera rivoluzione XR, con il futuro arrivo di un dispositivo per la mixed reality, semplice da indossare ma molto più potente dei “classici” occhiali intelligenti.

Non ci resta che attendere quindi maggiori informazioni, che potrebbero arrivare già nel corso della WWDC 2025 che si terrà nel mese di giugno.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le