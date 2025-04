Primi problemi per iOS 18.4: segnalati bug con app e Car Play

L’aggiornamento iOS 18.4 è finalmente arrivato, portando su iPhone 16 Apple Intelligence anche in Italia, ma non per tutti l’esperienza è stata positiva. Diversi utenti in tutto il mondo, infatti, hanno segnalato bug e problemi con il nuovo aggiornamento per gli smartphone di Cupertino.

Tante novità, ma anche diversi problemi per il nuovo iOS 18.4

Crediti: Gizchina.it

Dopo l’installazione di iOS 18.4, alcuni utenti hanno lamentato la ricomparsa improvvisa di alcune app che si credevano ormai cancellate. Il problema potrebbe essere legato alla sincronizzazione tra più dispositivi, nonostante le segnalazioni siano arrivate anche da utenti che posseggono un solo smartphone o tablet.

Per altri utenti, invece, l’aggiornamento ad iOS 18.4 sembra aver creato problemi di connettività per Car Play: sono infatti diverse le segnalazioni che suggeriscono la presenza di un bug nell’ultima versione del sistema operativo mobile che sembra non essere in grado di comunicare correttamente con l’auto. In particolar, Car Play non sarebbe in grado di mostrare i brani in riproduzione o altre informazioni di base.

Al momento Apple non si è ancora espressa o riconosciuto le problematiche, ma l’inizio dello sviluppo di iOS 18.5 lascia ben sperare per una pronta risoluzione delle problematiche.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le