iPhone e iPad foldable saranno presto realtà: ecco quando potrebbero arrivare

Da anni ormai si vocifera di come Apple possa essere intenzionata ad introdurre i dispositivi pieghevoli nella propria lineup di prodotti, ma in questi giorni sono emerse online delle importanti indiscrezioni che potrebbero far presagire un lancio di iPhone e iPad fold in tempi più brevi di quanto ci si potesse aspettare.

Apple: l’era dei pieghevoli potrebbe iniziare nel 2026

Crediti: Apple

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Apple starebbe sviluppando un iPhone pieghevole che quando viene aperto è più grande di un iPhone 16 Pro Max (quindi almeno 7″). La compagnia di Cupertino, nel corso del tempo, avrebbe sperimentato il display esterno, finendo però per preferire una soluzione con display interno, nonostante sembra ci siano ancora problemi con la cerniera (che avrebbe già causato grandi ritardi). Nelle ultime settimane sono emersi numerosi dettagli su questi dispositivo, che lasciano trasparire la grande voglia di Apple di innovare in questo settore.

Lo smartphone pieghevole, tuttavia, non sarebbe l’unico progetto “fold” di Apple: in arrivo, infatti, sembrerebbe esserci anche un iPad foldable che assottiglierebbe il gap con la linea di PC portatile di Cupertino. Il dispositivo, descritto da Mark Gurman come “grande quanto due iPad uno vicino l’altro quando aperto“, avrebbe un display da 20″ e sarebbe in grado addirittura di eseguire le app per macOS, nonostante utilizzi ancora iPadOS.

Secondo l’analista Jeff Pu, i primi dispositivi pieghevoli di Apple arriveranno già il prossimo anno: sia iPhone fold che iPad fold, infatti, potrebbero trovare spazio sul mercato nel corso del 2026.

Ultimo aggiornamento: 10 aprile

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le