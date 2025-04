Design tutto nuovo per iPhone Pro, ma bisognerà attendere ancora molto

Apple ha fatto del design di iPhone un vero e proprio cavallo di battaglia che difficilmente nel corso degli anni si è allontanato dalle forme “tradizionali“, ma nei prossimi anni qualcosa potrebbe finalmente cambiare. Stando alle prime indiscrezioni, infatti, l’azienda di Cupertino starebbe progettando un design tutto nuovo per i modelli Pro, che potrebbe debuttare però soltanto in occasione del 20esimo anniversario di iPhone.

iPhone 19 Pro festeggerà i 20 anni della serie con un nuovo design

Crediti: Apple

Secondo quanto emerso dall’ultimo report di Mark Gurman, celebre giornalista di Bloomberg, Apple starebbe preparando un design tutto nuovo per i modelli di iPhone Pro in arrivo al 20esimo anniversario dello smartphone di Cupertino. Con iPhone 17 debutterà il modello Air, mentre i cambiamenti di iPhone 18 non saranno tanto grandi quanto quelli in arrivo con iPhone 19 Pro.

Il nuovo design potrebbe far un uso maggiore del vetro, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli su quelle che potrebbero essere le reali novità dello smartphone. Per scoprire qualcosa in più bisognerà necessariamente attendere ancora diversi mesi: lo smartphone infatti non arriverà prima del 2027.

