iPhone 17e in arrivo: nuovi indizi per il lancio annuale dello smartphone economico di Apple

Il lancio di iPhone 16e ha segnato la fine della serie SE in favore di dispositivi economici appartenenti direttamente alla famiglia di prodotti della generazione corrente. Stando ai rumor, tuttavia, il primo modello della serie “e” potrebbe non rimanere un caso isolato, con Apple che avrebbe progettato di trasformare gli iPhone economici in un appuntamento annuale, proprio come avviene per gli altri dispositivi.

La famiglia di iPhone 17 potrebbe essere la più grande di sempre: in arrivo anche un modello “e”

Crediti: Apple

Stando alle informazioni emerse in rete tra leaker e ricercati, le possibilità che la serie “e” diventi annuale sono davvero molto alte. La compagnia di Cupertino, infatti, avrebbe già messo in cantiere un nuovo iPhone 17e, in arrivo probabilmente la prossima primavera, che andrebbe ad unirsi a iPhone 17, Plus, Air, Pro e Pro Max, formando la più grande famiglia di smartphone che Apple abbia mai portato sul mercato.

Se la serie economica diventasse davvero un appuntamento annuale, per Apple si aprirebbero maggiormente le porte di un segmento di mercato dove per il momento sembra essere particolarmente assente. Non possiamo far altro che sperare, quindi, che il team guidato da Tim Cook possa abbassare ulteriormente i prezzi dei futuri dispositivi “e” per proporre sul mercato un iPhone davvero economico.

Stando alle informazioni condivise dal leaker Fixed Focus Digital, inoltre, Apple avrebbe già messo nel mirino il mese di maggio 2026 per il lancio di iPhone 17e, per rivaleggiare in modo diretto con Xiaomi, Redmi e vivo in questo segmento di mercato.

Ovviamente, si tratta di indiscrezioni ben lontane dall’essere confermate: come sempre, quindi, vi invitiamo ad attendere maggiori informazioni che potrebbero arrivare già in autunno, con il lancio di iPhone 17.

