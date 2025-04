iPhone 16 Pro non è più il preferito degli utenti Apple: le vendite deludono

Il trend degli ultimi anni ha sempre visto essere il modello Pro della nuova serie di iPhone essere incoronato come campione di vendite, ma sembra proprio che nell’ultimo anno la situazione sia decisamente cambiato tutto. I dati di vendita del primo quarto del 2025, infatti, evidenziano come gli utenti stiano iniziando a perdere interesse per iPhone 16 Pro e Pro Max, in favore della versione base e dei modelli più economici.

iPhone 16 batte iPhone 16 Pro negli Stati Uniti: vendite deludenti per il modello più potente

Crediti: CIRP

La ricerca del CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) ha evidenziato come iPhone 16 Pro abbia perso lo scettro di “iPhone più venduto” nella prima parte del 2025, complice probabilmente anche l’arrivo del ben più economico iPhone 16e. Gli utenti Apple, infatti, sembrano essere più interessati alle versioni standard e a quelle dal prezzo inferiore, con iPhone 16 e iPhone 16e che hanno raccolto rispettivamente il 20% e il 7% delle vendite totali.

iPhone 16 Pro, invece, si ferma al 17%, mentre Pro Max a 21%, con una perdita rispettiva del 5% e del 2% rispetto allo scorso anno con iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. La situazione, tuttavia, è destinata a cambiare ancora: nel 2025, infatti, la lineup sarà stravolta dall’arrivo di iPhone 17 Air, uno smartphone ultra-sottile che potrebbe vincere il cuore (e il portafoglio) degli utenti Apple.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le